Любит черный цвет: Хейли Бибер попала под прицел папарацци с особым украшением на шее

Любит черный цвет: Хейли Бибер попала под прицел папарацци с особым украшением на шее

Звезда streetstyle Хейли Бибер продемонстрировала очередной лук на улицах Лос-Анджелеса.

Девушку заметили в полностью черном ансамбле, который состоял из широких брюк, кроп-топа и оверсайз-рубашки. Дополнили этот образ грубые ботинки, солнцезащитные очки, маленькая сумка на плече и множество украшений.

Хейли Бибер / Getty Images

Особое внимание привлекло украшение модели, ведь на ее шее была цепочка с подвесками в виде трех больших букв JDB, которые, скорее всего, означают имя ее мужа - Джастин Дрю Бибер.

Украшение Хейли Бибер / Getty Images

На следующий день пара уже вместе попала под прицел фотографов. Хейди и Джастин направлялись на хэллоуинскую вечеринку.

Хейли и Джастин Бибер / Getty Images

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