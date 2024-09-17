Любит черный цвет и высокие каблуки: Элизабет Олсен продемонстрировала стильный наряд

Актриса дважды в этом месяце надевала одну и ту же пару обуви.
Пока Мэри-Кейт и Эшли Олсен ведут тихую и далекую от светского мира жизнь, практически не появляясь на публике, их младшая сестра Элизабет купается в лучах славы. Девушка активно снимается в кино и посещает различные церемонии и кинофестивали.
16 сентября она блистала на специальном показе фильма "Его три дочери", который состоялся в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для этого мероприятия черное мини-платье от бренда Versace, у которого был белый воротник, пуговица спереди и украшение в виде броши.
Надела платье Олсен с черными колготками и туфлями на высоких каблуках от бренда Le Silla. Волосы она распустила и сделала лаконичный нюдовый макияж.
Эти же туфли Элизабет надевала несколькими днями ранее на Международный кинофестиваль в Торонто, где состоялась премьера фильма "Оценка". Сочетала туфли она с роскошным бархатным платьем с широкими плечами украшенными вышивкой. Этот наряд был от Модного дома Schiaparelli и являлся частью кутюрной коллекции осень-зима 2024-2025.
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