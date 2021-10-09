Любит декольте: "девушка Бонда" Ана де Армас появилась в латексном платье

Звезда выбрала образ от австралийского модельера.

Кубино-испанская актриса и бывшая возлюбленная Бена Аффлека, появилась на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном" в бордовом латексном платье от бренда Alex Perry. Наряд имел глубокое декольте и бретельки, а вот дополнила Ана свой наряд лишь нежным макияжем и черными туфлями.

На шоу актриса появилась ради продвижения нового фильма про агенте 007 Джеймсе Бонде, который получил название "Не время умирать". В картине она сыграла одну из главных ролей и стала так называемой "девушкой Бонда".

Ана де Армас / Getty Images

Премьера фильма состоялась на прошлой неделе в лондонском Королевском Альберт-Холле. К фоторепортерам Ана де Армас вышла в откровенном черном вечернем платье в бельевом стиле от Louis Vuitton. Наряд был на бретельках, похожих на цепь, с очень глубоким V-образным декольте и разрезом до бедра, в котором актриса демонстрировала публике свои длинные стройные ноги. Обута звезда была в черные босоножки на каблуках.

Ана де Армас / Associated Press

Читайте также: Ей идет: бывшая девушка Бена Аффлека подчеркнула стройные ноги розовым мини-платьем

Кубино-испанская актриса Ана де Армас и ее светские выходы (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку