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Любит дорогие аксессуары: Джорджина Родригес похвасталась часами за 94 тысячи долларов

Любит дорогие аксессуары: Джорджина Родригес похвасталась часами за 94 тысячи долларов

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

Девушка отдает предпочтение аксессуарам с бриллиантами.

30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.

Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджины Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес
Джорджина Родригес / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Но в этот раз она решила похвастаться дорогими часами от Jacob & Co. Ее красные Brilliant Skeleton Northern Lights из 8-каратного розового золота инкрустированы бриллиантами, а ремешок выполнен из кожи аллигатора. Их стоимость составляет 94 тысячи долларов.

© Instagram Джорджины Родригес
Фото: Instagram Джорджины Родригес
watchesofswitzerland.com / ©
watchesofswitzerland.com

Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, что ей подарил Криштиану Роналду в День влюбленных.

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