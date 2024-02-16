Любит дорогие аксессуары: Джорджина Родригес похвасталась часами за 94 тысячи долларов

Девушка отдает предпочтение аксессуарам с бриллиантами.
30-летняя модель, инфлуэнсер и возлюбленная футболиста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – известна своей любовью к роскошным аксессуарам. Например, ее коллекция сумок насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Свои образы, в том числе спортивные, она часто дополняет одной из ее многочисленных Hermes Birkin.
Но в этот раз она решила похвастаться дорогими часами от Jacob & Co. Ее красные Brilliant Skeleton Northern Lights из 8-каратного розового золота инкрустированы бриллиантами, а ремешок выполнен из кожи аллигатора. Их стоимость составляет 94 тысячи долларов.
Напомним, ранее Джорджина Родригес показала, что ей подарил Криштиану Роналду в День влюбленных.
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