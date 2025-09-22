- Дата публикации
Любит дорогие бренды и декольте: рассматриваем наряды Лорен Санчес — жены миллиардера Безоса
Она сочетает эффектные силуэты, блеск и смелые дизайнерские решения.
Бывшая телеведущая, которая сейчас является успешной бизнес-леди и женой американского миллиардера Джеффа Безоса прошла долгий путь в развитии стиля. Лорен уже давно появлялась на многих светских мероприятиях, красных дорожках и церемониях, и ее наряды всегда были эффектными и подчеркивали фигуру, но особенно эволюция ее образов произошла в последние годы, ведь Санчес стала чаще обращаться к именитым дизайнерам, носить эксклюзивные платья и подчеркивать фигуру, которая в в ее 55 лет роскошная.
Знаменитость стала часто надевать наряды от Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Chloé, Schiaparelli и Dior. Особенно она любит платья в пол с декольте-сердцем и красивым декором, например, кружевом или вышивкой пайетками, шлейфы и разрезы на юбках, которые демонстрируют ее ноги.