ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Любит дорогие бренды и декольте: рассматриваем наряды Лорен Санчес — жены миллиардера Безоса

Она сочетает эффектные силуэты, блеск и смелые дизайнерские решения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Бывшая телеведущая, которая сейчас является успешной бизнес-леди и женой американского миллиардера Джеффа Безоса прошла долгий путь в развитии стиля. Лорен уже давно появлялась на многих светских мероприятиях, красных дорожках и церемониях, и ее наряды всегда были эффектными и подчеркивали фигуру, но особенно эволюция ее образов произошла в последние годы, ведь Санчес стала чаще обращаться к именитым дизайнерам, носить эксклюзивные платья и подчеркивать фигуру, которая в в ее 55 лет роскошная.

Знаменитость стала часто надевать наряды от Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Chloé, Schiaparelli и Dior. Особенно она любит платья в пол с декольте-сердцем и красивым декором, например, кружевом или вышивкой пайетками, шлейфы и разрезы на юбках, которые демонстрируют ее ноги.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Образы Лорен Санчес - возлюбленой Джеффа Безоса (12 фото)

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
193
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie