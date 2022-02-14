Любит экстрим: Орландо Блум покатался на мотоцикле в Лос-Анджелесе

Голливудский актер и жених Кэти Перри - заядлый мотолюбитель.

Орландо Блум довольно часто выбирает для передвижения по Лос-Анджелесу именно мотоциклы, и на днях его сфотографировали на "железном коне" папарацци. Актер надел белую футболку, легкий бомбер и штаны-карго. Также на нем были перчатки и коричневые ботинки.

Орландо Блум / Getty Images

Как видим, гламурные автомобили выбирают не все знаменитости. Например, несколько дней назад под прицел фотографов попала и 66-летняя Деборра-Ли Фернесс - супруга Хью Джекмана, когда она ехала на электросамокате.

Деборра-Ли Фернесс / Getty Images

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