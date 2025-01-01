Любит это дело: Дэвид Бекхэм поделился милыми семейными кадрами

Дэвид Бекхэм не отстает от своей супруги Виктории и тоже поделился в Instagram новогодними и не только снимками.
Бекхэм поздравил всех с пришедшим Новым 2025 годом и опубликовал подборку семейных фотографий, собранных за прошлый год.
"С Новым годом от себя, моей жены и моих замечательных детей... Спасибо за незабываемый год, и я хочу пожелать всем счастливого и здорового 2025 года ❤️ С любовью, Дэвид x", - подписал кадры бывший футболист.
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Виктория Бекхэм, напомним, показала своим фолловерам, в каком платье встречала Новый год, похваставшись сториз.
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