Любит этот стиль: Джулия Робертс привлекла внимание а наряде с шортами-бермудами

Джулия Робертс / © Getty Images

Оскароносную актрису Джулию Робертс сфотографировали папарацци в Лондоне. Она покидала отель Claridges, чтобы отправится на очередную презентацию фильма «После охоты», в котором исполнила главную роль.

Джулия была одета наряд в своем любимом стиле, поскольку сочетала белую классическую маскулинную рубашку и костюм графитового оттенка с оверсайз жакетом и шортами-бермудами.

Джулия Робертс / © Getty Images

Ее костюм был от бренда Simone Rocha и жакет украшали аппликацией бусинами-жемчужинами, а шорты она носила в сочетании с широким поясом, сетчатыми колготками и удобными туфлями без каблуков от Manolo Blahnik.

На плече у Робертс несла сумку винного оттенка от Versace из новой нашумевшей коллекции весна-лето 2026. Однако главным украшением и акцентом лука актрисы был галстук, полностью украшен вышивкой бисером и камнями.

Джулия Робертс / © Getty Images

Ранее в подобном наряде Джулия появлялась на публике не один раз. Но в прошлом своем образе актриса украшала галстук разными брошками.

Джулия Робертс в галстуке в брошками и костюме / © Getty Images

Джулия Робертс в галстуке в брошками и костюме / © Associated Press

Также этот образ актрисы напомнил наряд, который она носила много лет тому назад. В 1990 году 23-летняя Джулия пришла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в мужском брючном костюме Giorgio Armani. Тогда критики и фанаты сочли, что она сошла с ума.

Джулия Робертс 1990 год / © Associated Press