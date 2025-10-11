- Дата публикации
Любит этот стиль: Джулия Робертс привлекла внимание а наряде с шортами-бермудами
Голливудская суперзвезда надела маскулинный наряд, но брюки заменила на шорты.
Оскароносную актрису Джулию Робертс сфотографировали папарацци в Лондоне. Она покидала отель Claridges, чтобы отправится на очередную презентацию фильма «После охоты», в котором исполнила главную роль.
Джулия была одета наряд в своем любимом стиле, поскольку сочетала белую классическую маскулинную рубашку и костюм графитового оттенка с оверсайз жакетом и шортами-бермудами.
Ее костюм был от бренда Simone Rocha и жакет украшали аппликацией бусинами-жемчужинами, а шорты она носила в сочетании с широким поясом, сетчатыми колготками и удобными туфлями без каблуков от Manolo Blahnik.
На плече у Робертс несла сумку винного оттенка от Versace из новой нашумевшей коллекции весна-лето 2026. Однако главным украшением и акцентом лука актрисы был галстук, полностью украшен вышивкой бисером и камнями.
Ранее в подобном наряде Джулия появлялась на публике не один раз. Но в прошлом своем образе актриса украшала галстук разными брошками.
Также этот образ актрисы напомнил наряд, который она носила много лет тому назад. В 1990 году 23-летняя Джулия пришла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в мужском брючном костюме Giorgio Armani. Тогда критики и фанаты сочли, что она сошла с ума.