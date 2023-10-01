Любит "голые" наряды: Флоренс Пью появилась в прозрачном черном платье от Valentino в Париже

Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Париже.
Уже традиционно в Париже состоялся один из самых красивых светских раутов в мире моды, который проводится в честь выпуска рейтинга BoF-500 авторитетным изданием The Business of Fashion. Одной из гостей мероприятия стала актриса Флоренс Пью.
27-летняя девушка привнесла немного готического драматизма на фотоколл этого светского мероприятия, поскольку пришла в полупрозрачном почти голом платье от Модного дома Valentino.
Наряд имел прозрачную юбку со складками и длинный шлейф. У платья было глубокое и довольно смелое декольте с завязкой спереди, также была открытой и спина.
Образ Флоренс дополнила укладкой, макияжем, несколькими драгоценными украшениями и туфлями на платформах и высоких каблуках. Позируя перед фотографами она всячески демонстрировала свое платье развевая его шлейф.
Компанию Флоренс составил автор этого платья модельер и креативный директор Модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли.
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