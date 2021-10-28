Любит гороховый принт: 14-летняя дочь Сальмы Хайек с мамой появилась на красной дорожке

Не только Анджелина Джоли выходит на дорожку вместе со своими детьми.

Уже во второй раз актриса Сальма Хайек посещает премьерные показы фильма "Вечные" в компании своей 14-летней дочери Валентины Пино.

Валентина Пино и Сальма Хайек / Associated Press

Девушка приехала вместе с мамой в Лондон, они вышли на красную дорожку и мило позировали перед камерами.

55-летняя Сальма блистала, как мы уже рассказывали, в гранатово-красном платье на одно плечо от Saint Laurent, а ее дочь Валентина надела в этот раз черное обтягивающее фигуру мини-платье с мелким гороховым принтом.

Валентина Пино и Сальма Хайек / Associated Press

Девушка обула черные бархатные босоножки на высоких каблуках и платформе, с бантами и застежкой вокруг щиколотки, также у нее в ушах были интересной формы серьги. Валентина собрала волосы заколкой сзади и сделала себе макияж.

Валентина Пино и Сальма Хайек / Associated Press

На премьере фильма в Лос-Анджелесе девушка тоже блистала в черном мини-платье, которое тоже было в гороховый принт. Похоже, это любимый принт Валентины.

Валентина Пино и Сальма Хайек / Associated Press

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