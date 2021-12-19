Любит и смело носит: образы Риз Уизерспун в мини-платьях

Риз Уизерспун посетила студию Джимми Фэллона.
Ведущий ток-шоу The Tonight Show пригласил актрису на интервью. 45-летняя актриса приехала на шоу в черном миниатюрном платье, расшитом пайетками, которое переливалось под вспышками софитов.
Лук Риз дополнила черными мерцающими босоножками с открытыми носками и застежкой вокруг щиколотки, также у нее был полупрозрачный маникюр и легкий вечерний макияж с блеском на губах.
Риз накрутила легкими волнами белокурые волосы и дополнила свой вечерний аутфит несколькими кольцами на пальцах.
Риз часто надевает мини-платья для светских выходов. В черном мини актриса блистала на 53-й ежегодной церемонии вручения наград CMA Awards в Music City Center.
Черный цвет один из любимых у звезды, в таком наряде она также попала под прицел нью-йоркских фотографов.
Иногда Риз носит не платья, а удлиненные блейзеры, как, например, вот этот, который она надела на 69-ю ежегодную церемонию вручения премии "Эмми" Primetime в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
Много раз Риз выходила в свет и в других эффектных мини-платьях.
Читайте также: