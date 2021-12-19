Любит и смело носит: образы Риз Уизерспун в мини-платьях

Риз Уизерспун посетила студию Джимми Фэллона.

Ведущий ток-шоу The Tonight Show пригласил актрису на интервью. 45-летняя актриса приехала на шоу в черном миниатюрном платье, расшитом пайетками, которое переливалось под вспышками софитов.

Риз Уизерспун и Джимми Фэллон / Getty Images

Лук Риз дополнила черными мерцающими босоножками с открытыми носками и застежкой вокруг щиколотки, также у нее был полупрозрачный маникюр и легкий вечерний макияж с блеском на губах.

Риз Уизерспун / Getty Images

Риз накрутила легкими волнами белокурые волосы и дополнила свой вечерний аутфит несколькими кольцами на пальцах.

Риз часто надевает мини-платья для светских выходов. В черном мини актриса блистала на 53-й ежегодной церемонии вручения наград CMA Awards в Music City Center.

Риз Уизерспун / Getty Images

Черный цвет один из любимых у звезды, в таком наряде она также попала под прицел нью-йоркских фотографов.

Риз Уизерспун / Getty Images

Иногда Риз носит не платья, а удлиненные блейзеры, как, например, вот этот, который она надела на 69-ю ежегодную церемонию вручения премии "Эмми" Primetime в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

Риз Уизерспун / Getty Images

Много раз Риз выходила в свет и в других эффектных мини-платьях.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / Getty Images

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