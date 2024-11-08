Любит косметику: 13-летняя дочь Виктории Бекхэм показала, как сама делала макияж для торжественного события

Девочка вышла в свет с мамой-дизайнером.
13-летняя дочь Виктории Бекхэм – Харпер Севен – посетила с мамой вручение премии Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2024. Викки надела по такому случаю элегантный мягкий брючный костюм жемчужного оттенка от ее собственного бренда Victoria Beckham, а Харпер – нежно-голубое длинное платье на тонких бретельках, с небольшим декольте и вырезом под грудью.
Образ девочка дополнила белыми мюлями на каблуках, лаконичной прической, макияжем и золотыми украшениями, среди которых можно заметить изделия от Van Cleef & Arpels, Cartier, а также тонкий именной браслет с первой буквой ее имени.
Как оказалось, макияж Харпер делала себе сама, для которого использовала декоративные средства от маминого бренда - Victoria Beckham Beauty. Она показала, как наносит карандаш для губ по контуру и кисточкой – блеск, а потом посылает воздушный поцелуй в камеру.
@victoriabeckham #HarperSeven gets ready for the @Harper’s BAZAAR Women of the Year awards using @Victoria Beckham Beauty ♬ original sound - Victoria Beckham Store
В комментариях мнения разделились: кто-то делает комплименты умениям Харпер и пророчит ей звездную карьеру, а кто-то считает, что ей еще рано так краситься.
Ранее, напомним, 13-летняя дочь Виктория и Дэвида Бекхэм попала под прицел фотографов, когда покидала с отцом роскошный отель в центре Парижа.
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