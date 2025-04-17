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- Шоу-бизнес
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Любит красный цвет: 71-летняя Кристи Бринкли под прицелом фотографов
Этот цвет очень к лицу знаменитости и она его часто носит.
71-летняя актриса и модель Кристи Бринкли — звезда 80-хи 90-х годов — появилась на публике. Ее сфотографировали в Нью-Йорке, где она посетила интервью.
Звезда выбрала яркий костюм красного цвета, который включал жакет и прямые брюки. Также на ней был красный топ с круглым декольте и туфли-лодочки. Волосы Кристи уложила в объемные локоны и надела золотые украшения — серьги-кольца и цепочка с кулоном.
Ранее она тоже демонстрировала наряд в красном — она посетила в эффектном платье с кейп-рукавами и разрезом до бедра вечеринку в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер в Нью-Йорке.