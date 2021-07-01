Любит лаконичность в нарядах: правнучка Эрнеста Хемингуэя пришла на премьеру сериала

33-летняя знаменитость выбрала для своего выхода простой образ.

Вчера, 30 июня, в Нью-Йорке с размахом состоялась премьера мини-сериала "Сплетница", который выйдет на экраны 8 июля. Одной из гостей мероприятия стала Дри Хемингуэй - фотомодель, актриса, дочь актрисы Мэриел Хемингуэй и правнучка легендарного писателя Эрнеста Хемингуэя.

Для своего выхода Дри выбрала очень лаконичный и даже классический наряд, ведь сочетала в образе белый верх и черный низ. В частности, на ней были широкие брюки The Row с высокой посадкой, которые она дополнила черным ремнем, и белая кофта оверсайз с высокой горловиной и длинным рукавом. Образ модель дополнила сумкой на короткой ручке и вьетнамками.

Что касается макияжа, то девушка тоже решила сделать его максимально простым, использовав только тон, подчеркнула брови и накрасила ресницы тушью.

Дри Хемингуэй / Associated Press

Также это мероприятие посетила и звезда сериала - 27-летней актриса Джордан Александр. Она выбрала для премьеры довольно необычный наряд белого цвета с бантами и прозрачной маской.

Джордан Александер / Associated Press

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Съемки сериала "Сплетница" (18 фото)

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