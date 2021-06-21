Любит мини: рассматриваем летние образы Алессандры Амбросио на прогулках

Бразильская модель прогулялась по Лос-Анджелесу и была запечатлена фотографами.

40-летняя Алессандра Амбросио выбрала для прогулки достаточно яркий аутфит. На модели был одет оранжевый блейзер от Dundas, который сейчас по акции можно приобрести за 839 долларов.

Свой лук для прогулки звезда дополнила джинсовыми шортами Le Jean и укороченным топом, а также обула плетеные мюли на каблуках от Bottega Veneta нейтрального песочного цвета.

Алессандра Амбросио / Getty Images

В руках Алессандра несла белую сумку и мобильный телефон, который был на белом ремешке-чехле. Также модель надела множество украшений на шею, браслеты и часы на запястье, а на лице у нее были большие зеркальные солнцезащитные очки-авиаторы тоже от Bottega Veneta. Модель ходила на обед.

Алессандра Амбросио / Getty Images

В повседневной жизни Алессандра достаточно часто носит топы (преимущественно на тренировки) или мини-юбки или мини-шорты. Все-таки лето на дворе. Фигура модели позволяет ей выбирать даже самые откровенные луки для прогулок.

Напомним, что Алессандра прославилась своей многолетней работой с бельевым брендом Victoria’s Secret, который несколько дней назад объявил, что прощается с "ангелами" и полностью меняет концепцию ведения бизнеса.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Алессандра Амбросио / Associated Press

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