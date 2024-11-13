Любит моду, как и ее мама: 13-летняя дочь Бекхэмов появилась с сумкой за 3 тысячи долларов

Юная красавица - 13-летняя Харпер Бекхэм - прилетела из Лондона со своей мамой Викторией в Париж. Их заметили на улице, когда они шли к машине.

Девочка, как и ее знаменитая мама, любит моду, что заметно по тому, как она одевается. Во Франции Харпер продемонстрировала лук в повседневном стиле, поскольку на ней были свободные голубые джинсы, белые кроссовки и трендовый кожаный оверсайз бомбер.

Также ее шею украшал большой белый шарф с бахромой. Интересным аксессуаром в образе девочки стала большая сумка с принтом от бренда Goyard.

Харпер Бекхэм / Фото: Getty Images

Стоимость такого аксессуара более 3 тысяч долларов.

Сумка Харпер Бекхэм

50-летняя Виктория тоже выглядела стильно и необычно, ведь своим нарядом явно пыталась скрыться от папарацци. На ней в тот день были белые длинные брюки, туфли на огромной платформе и серое пальто напоминающее за стилем тренч.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

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