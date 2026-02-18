ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
154
2 мин

Любит нестандартные образы: Аманда Сейфрид надела вещи, которые выбрала бы не каждая звезда

Актриса позаботилась о том, чтобы все взгляды были прикованы к ней на мероприятии.

Юлия Каранковская
Аманда Сейфри

Аманда Сейфри / © Getty Images

Американская актриса Аманда Сейфрид посетила презентацию мюзикла «Завещание Энн Ли» в Париже. В этой картине она сыграла главную роль и работа актрисы и сам фильм были высоко оценены, в частности после завершения показа на Венецианском кинофестивале аудитория встретила создателей фильма 15-минутными овациями.

На мероприятие в Париже Аманда надела очень нестандартный образ, ведь пришла в черных капри от Chloe, которые соединила с укороченным клетчатым жакетом от этого же бренда и черными туфлями с открытой пяткой. Также актриса надела черную удлиненную блузу с пуговицами, которая выглядывала из-под жакета как будто баска.

Аманда Сейфри / © Getty Images

Аманда Сейфри / © Getty Images

Это появление во Франции состоялось через несколько дней после того, как Сейфрид блистала на Неделе моды в Нью-Йорке. Актриса посетила показ бренда Tory Burch в еще одном необычном ансамбле — соединила золотую «помятую» блузку с голубой юбкой-карандашом, которую украшала золотистая вышивка. Этот образ актриса дополнила принтованными туфлями и голубой сумкой.

Аманда Сейфри / © Getty Images

Аманда Сейфри / © Getty Images

Аманда имеет хороший вкус, но также и любит эксперименты и вызовы в моде. Когда она впервые представила миру свою работу в фильме «Завещание Энн Ли» в Венеции, то выбрала образ коллеги Джулии Робертс. Однако актриса не просто надела подобные вещи, а буквально те, которые ранее на это же мероприятие надевала Робертс.

Аманда Сейфри / © Associated Press

Аманда Сейфри / © Associated Press

У обеих актрис один и тот же стилист — Элизабет Стюарт, и когда она опубликовала в Instagram снимок Джулии в луке от Versace, один из первых комментариев оставила Сейфрид, которая умоляла стилиста повторить образ для нее.

Комментарий Сейфри под постом

Комментарий Сейфри под постом

Красивые наряды Аманды Сейфрид (23 фото)

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

