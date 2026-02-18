Любит нестандартные образы: Аманда Сейфрид надела вещи, которые выбрала бы не каждая звезда

Аманда Сейфри / © Getty Images

Американская актриса Аманда Сейфрид посетила презентацию мюзикла «Завещание Энн Ли» в Париже. В этой картине она сыграла главную роль и работа актрисы и сам фильм были высоко оценены, в частности после завершения показа на Венецианском кинофестивале аудитория встретила создателей фильма 15-минутными овациями.

На мероприятие в Париже Аманда надела очень нестандартный образ, ведь пришла в черных капри от Chloe, которые соединила с укороченным клетчатым жакетом от этого же бренда и черными туфлями с открытой пяткой. Также актриса надела черную удлиненную блузу с пуговицами, которая выглядывала из-под жакета как будто баска.

Это появление во Франции состоялось через несколько дней после того, как Сейфрид блистала на Неделе моды в Нью-Йорке. Актриса посетила показ бренда Tory Burch в еще одном необычном ансамбле — соединила золотую «помятую» блузку с голубой юбкой-карандашом, которую украшала золотистая вышивка. Этот образ актриса дополнила принтованными туфлями и голубой сумкой.

Аманда имеет хороший вкус, но также и любит эксперименты и вызовы в моде. Когда она впервые представила миру свою работу в фильме «Завещание Энн Ли» в Венеции, то выбрала образ коллеги Джулии Робертс. Однако актриса не просто надела подобные вещи, а буквально те, которые ранее на это же мероприятие надевала Робертс.

У обеих актрис один и тот же стилист — Элизабет Стюарт, и когда она опубликовала в Instagram снимок Джулии в луке от Versace, один из первых комментариев оставила Сейфрид, которая умоляла стилиста повторить образ для нее.

Комментарий Сейфри под постом