Любит обтягивающие платья: "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо показала свои "беременные" луки

Известная модель не стала скрывать свои интересное положение, а наоборот, подчеркивает его одеждой.

Недавно 32-летняя американская модель, победительница конкурсов "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" - Оливия Калпо - рассказала в своем Instagram, что беременна своим первым ребенком, и показала фото с уже округлившимся животом. Отец ребенка – игрок в американский футбол Кристиан Маккэффри, за которого модель вышла замуж летом 2024 года.

instagram.com/oliviaculpo

Интересно, что свое интересное положение девушка не скрывала долго от поклонников, а сейчас, наоборот, предпочитает одежду, которая подчеркивает ее уже округлившийся живот.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

В Сети Оливия продемонстрировала свои "беременные" луки, который в основном состоят из обтягивающих длинных платье, которые модель дополняет аксессуарами – крупными украшениями и кожаными сумками.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

Отметим, Оливия Калпо выиграла титул "Мисс Вселенная-2012", став первой представительницей США, победившей за последние 15 лет. Также она успешно управляет своим рестораном, владеет брендом одежды и косметики, пробовала себя на ТВ и в кино.

instagram.com/oliviaculpo

Ранее, напомним, "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо с обнаженным животом прогулялась по Нью-Йорку. Модель выглядела великолепно в образе total black. На ней были широкие брюки и кроп-топ с горловиной и без рукавов.

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