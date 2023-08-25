Любит откровенность: британская телезвезда в "голом" платье похвасталась стройной фигурой

Британская телезвезда Хлоя Ферри похвасталась в Instagram новой пикантной обновкой.

Женщина примеряла черное прозрачное мини-платье со шнуровками, откровенной зоной декольте и обнаженным животом. Под него Хлоя надела черное бикини. Красавица продемонстрировала на камеру стройную и сексуальную фигуру.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой аутфит она дополнила элегантными серьгами с камнями, цепочкой с подвесками и браслетом.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась плоским животом в черном кружевном белье.

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