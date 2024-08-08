Любит подчеркивать стройные ноги: 5 образов Ярославы Магучих в мини-шортах

22-летнюю украинскую спортсменку часто можно увидеть на фото в соцсети в коротких шортах, в которых удобно и комфортно.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024 года в Париже, любит носить короткие шорты. Их она надевает и на тренировки, и на прогулки в повседневной жизни. Они не сковывают движения и подчеркивают стройные ноги.
Мы собрали подборку фотографий пяти луков Ярославы в мини-шортах.
На тренировке на стадионе легкоатлетка появилась в черных мини-шортах, черной майке и кислотно-салатовых кроссовках.
Есть в коллекции Ярославы и спортивный голубой комплект, состоящий из топа и коротких шорт, который еще и подчеркнул ее накачанный пресс. Его она скомбинировала с интересными кроссовками разных цветов – розовым и голубым.
Для прогулки Магучих выбрала кислотно-желтые шорты, которые дополнила серым лонгсливом и яркими кроссовками.
На морском побережье девушка устроила себе импровизированный фотосет в коротких полосатых шортах, зеленой футболке и зеленой олимпийке, завершив лук белыми кроссовками и черной сумкой кросс-боди. Ярослава была в отличном настроении и игриво позировала на камеру.
А еще спортсменка порадовала подписчиков в Instagram позитивным видео, на котором она в розовом спортивном комплекте с принтом тай-дай устроила веселые танцы, похожие на гопак. Так Магучих радовалась началу подготовки к новому сезону. На девушке был кроп-топ и двое коротких шорт – одни обтягивающие, другие – свободные.
Напомним, ранее мы рассматривали 5 красивых образов Ярославы Магучих в платьях.
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