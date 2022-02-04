Любит покрасоваться: Бар Рафаэли сверкнула фигурой в кружевном бра

36-летняя израильская модель поделилась в блоге новым пикантным снимком.

Бар Рафаэли часто публикует самые разные свои фотографии в блоге в Instagram. На новом таком фото девушка решила продемонстрировать фолловерам свою фигуру в черном кружевном нижнем белье.

"Вне службы", - так подписала кадр манекенщица.

Рафаэли любит делать пикантные фото, которые потом публикует в Сети. Бар не только мама троих детей, но и модель, которая сейчас, вероятно, снимается реже, чем прежде. Это связано и с карантинными ограничениями, и с декретом. А проявлять себя ей очевидно очень хочется. Для этого Instagram является отличной площадкой.

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