Любит позировать: Бар Рафаэли в бикини наслаждается отдыхом

Израильская модель Бар Рафаэли практически все лето проводит на пляже.

36-летняя модель и мать троих детей любит публиковать в Instagram свои фотографии, сделанные во время отдыха на яхте, на пляже или у бассейна.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

На новых таких снимках звезда сидит спиной к камере. Кадры выполнены в черно-белом формате, на модели бикини, а в ее ушах - золотые серьги кольца. Бар непринужденно смотрит в камеру и позирует.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

Ранее манекенщица показывала и свою коллекцию купальников. Каждый раз, отправляясь позагорать, девушка выбирает новое бикини или слитный купальник. Есть в ее коллекции и бикини от бренда Кэндис Свэйнпоул Tropic of С.

Бар Рафаэли / Инстаграм Бар Рафаэли

На странице бренда можно увидеть эти кадры с Рафаэли, где модель позирует стоя у стены, в морковном купальнике, с поднятыми вверх руками.

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