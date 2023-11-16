Любит роскошь: Джорджина Родригес продемонстрировала одну из 150 своих дорогих сумок

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – показала в Instagram свой новый образ, который, конечно же, дополнила дорогим аксессуаром.

Девушка позировала в белом комплекте от бренда Alo, состоявшем из лонгслива и шорт, который эффектно подчеркнул ее пышные формы. Свой образ Джорджина дополнила "хищным" красным маникюром, кольцами с бриллиантами и изумрудной сумкой Hermes Birkin из кожи крокодила.

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Коллекция сумок Родригес насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Для своих люксовых аксессуаров Джорджина даже заказала специальный шкаф, в котором они и хранятся.

Напомним, ранее Джорджина Родригес надела точную копию платья Джулии Робертс из фильма "Красотка" - потрясающее красное платье Vetements из коллекции весна-лето 2024 с огромным шлейфом, множеством оборок и опущенной линией плеча.

Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

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