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Любит роскошь: Джорджина Родригес продемонстрировала одну из 150 своих дорогих сумок

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
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Любит роскошь: Джорджина Родригес продемонстрировала одну из 150 своих дорогих сумок

Джорджина Родригес с крокодиловой сумкой Hermes Birkin / Фото: Instagram Джорджины Родригес

Возлюбленная Криштиану Роналду питает слабость к аксессуарам класса люкс.

29-летняя модель и инфлуэнсер - Джорджина Родригес – показала в Instagram свой новый образ, который, конечно же, дополнила дорогим аксессуаром.

Девушка позировала в белом комплекте от бренда Alo, состоявшем из лонгслива и шорт, который эффектно подчеркнул ее пышные формы. Свой образ Джорджина дополнила "хищным" красным маникюром, кольцами с бриллиантами и изумрудной сумкой Hermes Birkin из кожи крокодила.

(листайте фото вправо)

Коллекция сумок Родригес насчитывает более 150 экземпляров, суммарная стоимость которых составляет почти полтора миллиона долларов. Для своих люксовых аксессуаров Джорджина даже заказала специальный шкаф, в котором они и хранятся.

Напомним, ранее Джорджина Родригес надела точную копию платья Джулии Робертс из фильма "Красотка" - потрясающее красное платье Vetements из коллекции весна-лето 2024 с огромным шлейфом, множеством оборок и опущенной линией плеча.

Джорджина Родригес / © Associated Press
Джорджина Родригес / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
369
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