Любит роскошные украшения: Скарлетт Йоханссон украсила шею необычной подвеской-тотемом
Однотонный наряд она дополнила креативным ювелирным изделием от известного бренда.
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон появилась на специальном показе фильма «Элеонора Великая», который показали в кинотеатре в Нью-Йорке. Эта картина стала режиссерским дебютом Скарлетт.
На мероприятии она появилась в белом изысканном костюме с объемным жакетом и широкими брюками, а также в кружевном топе с небольшими пуговицами и завязками.
Но главной изюминкой ее образа стали украшения. Скарлетт надела золотое колье, на котором носила огромный кулон-тотем от ювелирного бренда David Webb.
Стоимость украшения не указана на официальном сайте, но в нем были такие камни: аквамарин, белый агат, тигровый глаз, коричневый лунный камень, оранжевый лунный камень.
Бренд David Webb был основан в 1948 году на Манхэттене, Нью-Йорк, и с самого начала привлекал внимание женщин из высшего общества, а также икон кино и моды, таких как Элизабет Тейлор и Джеки Кеннеди. Изделия бренда узнаваемы благодаря смелому использованию цвета, крупным пропорциям, богатой орнаментации и отсылкам к Древней Греции, Египту, Китаю и Америки, что отчетливо прослеживается в украшении Йоханссон.
На мероприятии она сфотографировалась вместе с исполнительницей главной роли — 95-летней Джун Скуибб.
Также на красную дорожку к Скарлетт вышел ее муж Колин Джост.
Скарлетт любит дорогие украшения, ведь не так давно также продемонстрировала на 77-й церемонии вручения наград «Эмми» серьги за 89000 евро от бренда De Beers.