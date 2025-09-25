Любит роскошные украшения: Скарлетт Йоханссон украсила шею необычной подвеской-тотемом

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон появилась на специальном показе фильма «Элеонора Великая», который показали в кинотеатре в Нью-Йорке. Эта картина стала режиссерским дебютом Скарлетт.

На мероприятии она появилась в белом изысканном костюме с объемным жакетом и широкими брюками, а также в кружевном топе с небольшими пуговицами и завязками.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Но главной изюминкой ее образа стали украшения. Скарлетт надела золотое колье, на котором носила огромный кулон-тотем от ювелирного бренда David Webb.

Стоимость украшения не указана на официальном сайте, но в нем были такие камни: аквамарин, белый агат, тигровый глаз, коричневый лунный камень, оранжевый лунный камень.

Скарлетт Йоханссон / © Associated Press

Бренд David Webb был основан в 1948 году на Манхэттене, Нью-Йорк, и с самого начала привлекал внимание женщин из высшего общества, а также икон кино и моды, таких как Элизабет Тейлор и Джеки Кеннеди. Изделия бренда узнаваемы благодаря смелому использованию цвета, крупным пропорциям, богатой орнаментации и отсылкам к Древней Греции, Египту, Китаю и Америки, что отчетливо прослеживается в украшении Йоханссон.

На мероприятии она сфотографировалась вместе с исполнительницей главной роли — 95-летней Джун Скуибб.

Скарлетт Йоханссон и Джун Скуибб / © Associated Press

Также на красную дорожку к Скарлетт вышел ее муж Колин Джост.

Скарлетт Йоханссон и Колин Джост / © Associated Press

Скарлетт любит дорогие украшения, ведь не так давно также продемонстрировала на 77-й церемонии вручения наград «Эмми» серьги за 89000 евро от бренда De Beers.