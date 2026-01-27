Любит шорты: 76-летняя Вера Вонг подчеркнула стройные ноги одеждой

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Реклама

Известный американский дизайнер Вера Вонг любит подчеркивать свою стройную фигуру одеждой. В своем Instagram она поделилась новым луком, в котором сочетала любимые ею джинсовые шорты и обувь на высоких каблуках — в данном случае высокие кожаные сапоги на платформе.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Также она была одета в тонких топ с принтом, на ее голове была косынка в мелкий горох, а на лице — черные солнцезащитные очки.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Часто Веру спрашивают, в чем секрет ее стройной фигуры. Она, по ее словам, не любит слово «секрет» в данном случае, ведь все дело не в «волшебной диете», а в образе жизни длиною в десятилетия. Она считает, что молодость — это прежде всего любопытство, интерес к жизни и отсутствие зацикленности на возрасте.

Реклама

Ранее, напомним, Вера Вонг в странном наряде вышла на красную дорожку. Американский модельер опять привлекла внимание выбором креативного наряда, а также прической.