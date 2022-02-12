Любит смелые наряды: Джулия Фокс надела очень короткую кожаную юбку и корсетный топ

Для своего выхода она выбрала образ, в котором ранее появлялись известные модели.

О 32-летней актрисе Джулии Фокс сейчас говорят все, но не из-за ее актерского таланта, а потому, что она закрутила роман с рэпером Канье Уэстом. К компании бойфренда девушку в последнее время видят очень часто, однако на днях ее сфотографировали одну в Лос-Анджелесе.

Джулия была одета в зеленый кожаный комплект от бренда Miaou, который состоял из корсетного топа и очень короткой юбки. Образ актрисы дополнила оверсейз пальто, сапогами и сумкой Hermes. Под свой вечерний образ Джулия сделал и яркий макияж использовав тени серебристого оттенка и нюдовую помаду.

Джулия Фокс / Getty Images

Этот выход знаменитости состоялся на следующий день после ее интервью для подкаста Александры Купер Call Her Daddy, в котором она впервые прокомментировала свои похожие с Ким Кардашьян образы.

Кстати, в точно таком же топе ранее появлялась и модель Хейли Бибер. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

А в рекламной компании для бренда Miaou в этом образе снялась французская модель Тину Кунаки.

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