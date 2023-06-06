Любит смелые образы: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку в топе с декольте и цветком на шее

Американскую супермодель Эмили Ратажковски сфотографировали во время прогулки с подругой. Девушки шли по одной из улиц Нью-Йорка и болтали.

Эмили оделась очень смело, ведь на ней был комплект из черного топа на тонких бретельках с декольте и приталенной юбки ниже колен. Наряд имел мелкое тиснение в виде цветов.

Эффектный образ модель дополнила маленькой сумкой хобо от Miu Miu, сапогами на каблуках от Isabel Marant, а также солнцезащитными очками. Декольте 31-летней модели украшало оригинальное колье в виде золотого цветка на черном шнурке.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее модель также подловили вечером с подругами в Нью-Йорке, только тогда на ней были полосатые брюки от Dolce & Gabbana и босоножки от Jimmy Choo. На плече у модели была сумка от Paco Rabanne.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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