Любит смелые образы: "Русалочка" Холли Бейли вышла на красную дорожку в платье с откровенным декольте

Каждым своим нарядом она пытается подчеркивать фигуру и делать акцент на декольте.

22-летняя певица и актриса Холли Бейли, которая совсем скоро появится в ремейке легендарной диснеевской сказки "Русалочка", посетила премьерный показ супергеройского фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

На красную дорожку девушка вышла а черном приталенном платье от бренда Maticevski. Наряд был однотонный и имел имитацию корсета, а вот декольте не имело бретелек и было выполнено в форме сердца.

Образ девушка дополнила дредами, макияжем со стрелками, белым маникюром и крупными золотыми украшениями.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

На премьеру Холли пришла в компании своей старшей сестры Хлои. Девушка надела очень эффектный наряд с глубоким декольте и двумя высокими разрезами по бокам. Образ Хлои дополнила бриллиантовыми украшениями и босоножками на высокой платформе.

Холли Бейли / Фото: Getty Images

Напомним, что девушки выступают вместе в дуете Chloe x Halle и уже неоднократно становились номинантами на премию "Грэмми".

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