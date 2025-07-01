Любит собак: Дженнифер Энистон показала милые фото со своими домашними любимцами

Дженнифер Энистон / © Associated Press

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56-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон поделилась в Instagram серией фото, на которых она запечатлена со своими собаками, которых у нее сейчас три.

Она сделала селфи со своим лабрадором-ретривером Лордом Честерфилдом, которого она взяла из приюта в 2020 году. Актриса утверждает, что он игривый, очень милый и любит дремать со своими игрушками.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

На одном из снимков Джен его целует.

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Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Энистон сфотографировала себя и с Клайдом — метисом шнауцера. Он также спасен из приюта и живет с актрисой уже очень давно.

Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Собака Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Интересно, что именно этот пес вдохновил свою хозяйку на написание книги. Энистон выпустила детскую книгу под названием «Клайдео наслаждается жизнью», главным героем которой является Клайдео, который обнаруживает, что у него есть талант повара. «Я очень рада, что представляю Клайдео и его истории в книгах, надеюсь, они вдохновят детей и любителей собак на увлекательное путешествие в поисках их истинного увлечения», — рассказала Джен о своей книге.

Собаки Дженнифер Энистон / © Instagram Дженнифер Энистон

Дженнифер не только держит собак дома, но и активно участвует в спасении и усыновлении животных. Она даже создала фонд Clydeo Fund, который занимается помощью приютам для животных.

Ранее, напомним, немецкая супермодель Хайди Клум устроила для своих собак праздник в честь их дней рождения. Это было очень мило.

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