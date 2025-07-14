Любит стиль бохо: актриса Сиенна Миллер в вязаном топике посетила Уимблдон с бойфрендом

Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

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43-летнюю Сиенну Миллер, известную многим по ролям в таких фильмах как «Казанова» и «Звездная пыль», заметили в Великобритании. Она посетила Уимблдонский теннисный турнир, а также посетила мероприятие проводимое брендом Ralph Lauren и именно поэтому была с ног до головы одета в вещи от этого бренда.

Сиенна надела вязаный бежевый топ в бохо-стиле, у которого были тонкие бретельки. Связан он был в цветочных узорах и имел декольте. Носила топ она в сочетании с белой длинной юбкой из жатой ткани, которую дополнял бежевый пояс с широкой пряжкой. Обула Сиенна белые босоножки, надела несколько украшений, волосы собрала в высокую прическу, а также в реке держала сумку-ведро.

Сиенна Миллер / © Getty Images

Теннисный чемпионат Миллер посетила со своим бойфрендом Оли Грином, от которого родила дочь. Пару заметили, когда Сиенна была одета в платье от Alessandra Rich романтического дизайна.

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Сиенна Миллер и Оли Грин / © Associated Press

Также Уимблдон уже традиционно посетила принцесса Уэльская. В этом году Кэтрин надела на спортивное мероприятие элегантный и женственный наряд от Self-Portrait, который был выполнен в нежном молочном оттенке.

Сиенна Миллер / © Associated Press Сиенна Миллер / © Associated Press Сиенна Миллер / © Getty Images Сиенна Миллер / © Getty Images Сиенна Миллер в платье Marchesa на праздновании второй годовщины бренда в 2006 году / © Getty Images Сиенна Миллер / © Getty Images Сиенна Миллер / © Getty Images Сиенна Миллер в фотосете Harper’s Bazaar Сиенна Миллер на / © East News Сиенна Миллер / © Getty Images/Fotobank