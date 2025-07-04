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- Шоу-бизнес
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Любит винтаж: Кайли Дженнер сверкнула фигурой в 25-летнем комплекте с принтом polka dot
Звезда показала новые фото с отдыха в Тоскане.
27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — после роскошной свадебной церемонии Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, на которой она была одной из гостей, не сразу улетела из Италии, а решила еще немного отдохнуть. В своем Instagram она показала новые кадры своего отдыха в Тоскане.
Кайли позировала в комплекте с принтом polka dot, который состоял из бюстгальтера от бикини, укороченных брюк и шоппера. Свой летний образ девушка дополнила черными шлепками-вьетнамками.
Как оказалось, это винтажный наряд от Ralph Lauren. Впервые в нем на подиум выходила модель Жизель Бундхен в далеком 2000-м, чье фото Кайли опубликовала в Instagram Stories.
Ранее, напомним, Кайли Дженнер в эффектном наряде посетила свадьбу Безоса. Она попала под прицел папарацци в Венеции, когда покидала отель. На девушке было сногсшибательное серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu, у которого было эффектное декольте, тонкие бретельки и шнуровка спереди.