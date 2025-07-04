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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
699
Время на прочтение
1 мин

Любит винтаж: Кайли Дженнер сверкнула фигурой в 25-летнем комплекте с принтом polka dot

Звезда показала новые фото с отдыха в Тоскане.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — после роскошной свадебной церемонии Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, на которой она была одной из гостей, не сразу улетела из Италии, а решила еще немного отдохнуть. В своем Instagram она показала новые кадры своего отдыха в Тоскане.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли позировала в комплекте с принтом polka dot, который состоял из бюстгальтера от бикини, укороченных брюк и шоппера. Свой летний образ девушка дополнила черными шлепками-вьетнамками.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Как оказалось, это винтажный наряд от Ralph Lauren. Впервые в нем на подиум выходила модель Жизель Бундхен в далеком 2000-м, чье фото Кайли опубликовала в Instagram Stories.

Жизель Бундхен в 2000-м / © Instagram Кайли Дженнер

Жизель Бундхен в 2000-м / © Instagram Кайли Дженнер

Ранее, напомним, Кайли Дженнер в эффектном наряде посетила свадьбу Безоса. Она попала под прицел папарацци в Венеции, когда покидала отель. На девушке было сногсшибательное серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu, у которого было эффектное декольте, тонкие бретельки и шнуровка спереди.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Кайли Дженнер / © Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
699
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