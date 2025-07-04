Любит винтаж: Кайли Дженнер сверкнула фигурой в 25-летнем комплекте с принтом polka dot

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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27-летняя Кайли Дженнер — участница известного реалити-шоу и успешная бизнесвумен — после роскошной свадебной церемонии Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, на которой она была одной из гостей, не сразу улетела из Италии, а решила еще немного отдохнуть. В своем Instagram она показала новые кадры своего отдыха в Тоскане.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли позировала в комплекте с принтом polka dot, который состоял из бюстгальтера от бикини, укороченных брюк и шоппера. Свой летний образ девушка дополнила черными шлепками-вьетнамками.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Как оказалось, это винтажный наряд от Ralph Lauren. Впервые в нем на подиум выходила модель Жизель Бундхен в далеком 2000-м, чье фото Кайли опубликовала в Instagram Stories.

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Жизель Бундхен в 2000-м / © Instagram Кайли Дженнер

Ранее, напомним, Кайли Дженнер в эффектном наряде посетила свадьбу Безоса. Она попала под прицел папарацци в Венеции, когда покидала отель. На девушке было сногсшибательное серебряное платье от бренда Dilara Findikoglu, у которого было эффектное декольте, тонкие бретельки и шнуровка спереди.

Кайли Дженнер / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images