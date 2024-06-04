Любит выделяться: Джоди Тернер-Смит надела платье с фламинго, ромбами и баской

Британская актриса и модель Джоди Тернер-Смит посетила мероприятие в Нью-Йорке - презентацию мини-сериала "Аколит", который станет частью медиафраншизы "Звездные войны".

Для этого мероприятия она выбрала оригинальное платье голубого цвета от бренда Balmain. Ее наряд был необычного дизайна, поскольку его украшала баска на бедрах, глубокое декольте и декор в виде двух розовых фламинго вышитых на лице. По всей ткани наряды была вышивка ромбами белого и голубого цвета.

Дополнила она свой лук ярким макияжем с розовыми тенями на глазах, множеством украшений с бриллиантами, а также мюлями на каблуках. Также Джоди надела парик с короткими волосами, который уложила в легкие кудри.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Наряд был выполнен в клоунской эстетике известной еще как Clowncore. Этот стиль являлся главным трендом 2023 года, но Balmain во главе с Оливье Рустемом решили привнести эту стилистику и в 2024 год. Ромбы можно увидеть в их новой коллекции Pre-Fall.

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