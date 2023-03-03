Любит яркие наряды: актриса Ребел Уилсон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

43-летнюю актрису Ребел Уилсон в преддверии ее дня рождения сфотографировали в Нью-Йорке после интервью.

Комедийная звезда продемонстрировала несколько образов, один из которых надевала на популярное шоу своей коллеги - актрисы Дрю Бэрримор.

Ребел сфотографировали в зеленом платье-рубашка от бренда Carolina Herrera, у которого были рукава три четверти с манжетами и широкий пояс, который подчеркивал фигуру.

Образ дополнили лаконичные туфли и макияж. В руке она несла зонт.

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Также Ребел сфотографировали в красном комбинезоне, который она сочетала с гламурными туфлями с пряжками и сумкой на цепочке.

Ребел Уилсон / Фото: Getty Images

Звезда очень любит подобный стиль одежды и ранее уже демонстрировала образы в красных комбинезонах. Как-то она опубликовала фото в наряде с широким поясом.

Ребел Уилсон / Фото: Instagram Ребел Уилсон

К слову, 2 марта актриса отпраздновала день рождения, и по этому поводу ее возлюбленная Рамона Агрума опубликовала милое фото с Ребел.

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