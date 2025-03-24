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Любит животных: Дженнифер Энистон показала селфи со своей собакой

Любит животных: Дженнифер Энистон показала селфи со своей собакой

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Звезда поделилась интересными фотографиями.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон известна своей любовью к животным. Она хозяйка нескольких собак, которых считает полноправными членами семьи. В своем Instagram она часто делится фото и видео своих любимцев.

В этот раз актриса сделала селфи с Клайдом. Джен позирует в очках и широкополой панаме, а ее пес в этот момент пытается лизнуть хозяйку. Снимки получились очень милыми.

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Интересно, что именно этот пес вдохновил свою хозяйку на написание книги. Энистон выпустила детскую книгу под названием "Клайдео наслаждается жизнью", главным героем которой является собака Клайдео, который обнаруживает, что у него есть талант повара. "Я очень рада, что представляю Клайдео и его истории в книгах, надеюсь, они вдохновят детей и любителей собак на увлекательное путешествие в поисках их истинного увлечения", — рассказала Джен о своей книге.

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Параллельно с книгой актриса создала фонд Clydeo Fund, который занимается помощью приютам для животных.

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон поделилась серией фотографий своей реальной жизни.

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