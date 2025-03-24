Любит животных: Дженнифер Энистон показала селфи со своей собакой

Голливудская актриса Дженнифер Энистон известна своей любовью к животным. Она хозяйка нескольких собак, которых считает полноправными членами семьи. В своем Instagram она часто делится фото и видео своих любимцев.

В этот раз актриса сделала селфи с Клайдом. Джен позирует в очках и широкополой панаме, а ее пес в этот момент пытается лизнуть хозяйку. Снимки получились очень милыми.

Интересно, что именно этот пес вдохновил свою хозяйку на написание книги. Энистон выпустила детскую книгу под названием "Клайдео наслаждается жизнью", главным героем которой является собака Клайдео, который обнаруживает, что у него есть талант повара. "Я очень рада, что представляю Клайдео и его истории в книгах, надеюсь, они вдохновят детей и любителей собак на увлекательное путешествие в поисках их истинного увлечения", — рассказала Джен о своей книге.

Параллельно с книгой актриса создала фонд Clydeo Fund, который занимается помощью приютам для животных.

Ранее, напомним, Дженнифер Энистон поделилась серией фотографий своей реальной жизни.

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