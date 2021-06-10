Любит животных: порноактриса из "Холостяка" с друзьями съездила в приют для собак

Бывшая актриса фильмов для взрослых призвала всех помогать собакам из приюта.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним — Адель Асанти), очень любит животных. На днях она съездила в приют для собак. Компанию ей составили ее друзья, которые тоже не безразличны к животным.

В Instagram Настя выложила трогательное видео с собаками из приюта.

"Они не могут говорить, но по глазам все можно понять. Вы знаете, как я отношусь к собачкам и вообще к животным, моя любовь к любому из них безгранична. И вот я не могла не организовать мою первую поездку в приют для собачек, которые не по своей воле оказались не в теплых объятиях своих хозяев, а в клетках, где их, конечно, тоже любят и ухаживают за ними, но они не знаю, что такое быть в семье. Если бы у меня были все деньги мира, я бы отдала все на приюты для животных, ведь мир жесток и такие вещи мало кто замечает, давайте будем добрее и вокруг мир начнет меняться", - написала Адель под роликом.

Анастасия призвала своих подписчиков не быть безразличными и любым способом помочь собакам, ведь они очень нуждаются в помощи.

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