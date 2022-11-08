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Любительница черного цвета: Мэрайя Кэри сходила на телешоу в образе с вырезами

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
786
Время на прочтение
1 мин
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Любительница черного цвета: Мэрайя Кэри сходила на телешоу в образе с вырезами

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Она обожает быть в центре внимания, поэтому всегда с большим удовольствием позирует для прессы.

Певица Мэрайя Кэри посетила популярную программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", для которой нарядилась в эффектное черное платье с вырезами на бедрах. Этот однотонный наряд от Alexander McQueen отлично сидел на фигуре знаменитости. 

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

У платья было асимметричное декольте и небольшой рукав. Образ Мэрайя дополнила идеальным макияжем, укладкой и лакированными туфлями на ремешках.

После съемок 53-летнюю певицу сфотографировали, когда она выходила из студии. Кэри переоделась в мини-шорты и майку с баской от Alaia, которое дополнила виниловым плащом, замшевыми босоножками на каблуках и солнцезащитными очками. На лице у суперзвезды был идеальный макияж, в ушах - длинные бриллиантовые серьги, а на пальце - ее любимое кольцо-талисман в виде бабочки.

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

В программе Мэрайя Кэри рассказывает о своей дружбе с молодой актрисой Милли Бобби Браун, введении в Зал славы авторов песен и вдохновении на создание ее детской книги "Рождественская принцесса".

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Дата публикации
Просмотры
786
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