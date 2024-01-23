Любительница грилзов: необычные украшения для зубов Тины Кунаки

26-летняя французская модель и бывшая жена Венсана Касселя – Тина Кунаки – посетила показ Kenzo в рамках Парижской недели моды. Внимание публики звезда привлекла своими "золотыми" зубами – она надела на них грилзы – съемные металлические украшения, часто инкрустированные драгоценными камнями.

Тина Кунаки / Фото: Instagram Тины Кунаки

Автор украшений – Долли Коэн, парижский ювелир, специализирующийся на золотых изделиях для зубов и губ. Ее грилзы носили Мадонна, Кара Делевинь, Рианна, Ашер, Бейонсе и другие звезды.

Кунаки – тоже любительница таких аксессуаров, в Instagram дизайнера много украшений именно для нее.

Сначала ювелир делает слепок с зубов, а затем уже изготавливает из золота грилзы.

Напомним, ранее Тина Кунаки с братом посетила модный показ в Париже. Они побывали на показе мужской одежды Sacai сезона осень-зима 2024-2025 в рамках Недели моды в Париже.

Тина Кунаки с братом Закари Кунаки / Фото: Getty Images

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