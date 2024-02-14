"Люблю свой целлюлит, бедра и растяжки": модель в кружевном белье показала огромные ягодицы на улицах Рима

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – съездила на уикенд в Рим. На улицах города ранним утром девушка устроила провокационную фотосессию, несколько кадров из которой опубликовала в Instagram.

Грейси предстала в бежево-прозрачных мюлях и черном тренче, который раскрыла и показала свои пышные формы в сексуальном кружевном белье темно-фиолетового цвета.

Грейси Бон/Instagram

Бон похвасталась сексуальным бюстом, плоским животом, тонкой талией, широкими бедрами и огромными ягодицами.

Грейси Бон/Instagram

"Италия не была готова к этому. Чувствую себя и люблю свой целлюлит, бедра и растяжки", – откровенно написала модель.

Грейси Бон/Instagram

Напомним, ранее Грейси Бон похвасталась фигурой в зеленом бикини на завязках.

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