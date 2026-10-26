Любовный треугольник с Томом Брэди: почему поссорились известные модели Свэйнпоул и Смоллс

Том Брэди / © Getty Images

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38-летнюю Кэндис Свэйнпоул связывают с 49-летним Томом Брэди — бывшим мужем супермодели Жизель Бундхен. По слухам, роман спортсмена с «ангелом» Victoria’s Secret мог стать причиной разлада между нею и Джоан Смоллс, которые долгие годы дружили и вместе работали в модельной индустрии.

Жизель Бундхен и Том Брэди / © Associated Press

Как сообщают Just Jared и звездный ресурс Deuxmoi, Джоан Смоллс якобы встречалась с Брэди около года. По этой версии, Кэндис беспокоилась об отношениях подруги с бывшим мужем Жизель Бундхен и советовала ей быть осторожнее. Однако после предполагаемого расставания Джоан со спортсменом самой Свэйнпоул начали приписывать роман с футболистом. Теперь поклонники предполагают, что любовная история могла повлиять и на дружбу супермоделей.

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Поводом для разговоров о конфликте стали недавний показ Victoria’s Secret и поведение моделей в социальных сетях. Кэндис и Джоан, которых раньше часто фотографировали вместе, не позировали вдвоем за кулисами шоу. Подписчики также заметили, что они больше не подписаны друг на друга в Instagram.

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Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул на Met Gala в 2019-м / © Associated Press

После появления слухов о причастности Брэди к конфликту Джоан оставила загадочный комментарий: «Два слова: „Летний домик!“ Это все объясняет». Это может быть отсылкой к реалити-шоу Summer House, в котором разворачивается история любовного треугольника между бывшими партнерами и их подругой.

Отметим, Том Брэди и Жизель Бундхен развелись в 2022 году после 13 лет брака. У бывших супругов двое общих детей. Несмотря на многочисленные публикации о личной жизни спортсмена, предполагаемый роман с Кэндис и его возможная связь с конфликтом моделей остаются неподтвержденными слухами.

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