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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Любовный треугольник с Томом Брэди: почему поссорились известные модели Свэйнпоул и Смоллс

По слухам, известный футболист стал причиной ссоры между моделями, которые дружили 15 лет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Том Брэди

Том Брэди / © Getty Images

38-летнюю Кэндис Свэйнпоул связывают с 49-летним Томом Брэди — бывшим мужем супермодели Жизель Бундхен. По слухам, роман спортсмена с «ангелом» Victoria’s Secret мог стать причиной разлада между нею и Джоан Смоллс, которые долгие годы дружили и вместе работали в модельной индустрии.

Жизель Бундхен и Том Брэди / © Associated Press

Жизель Бундхен и Том Брэди / © Associated Press

Как сообщают Just Jared и звездный ресурс Deuxmoi, Джоан Смоллс якобы встречалась с Брэди около года. По этой версии, Кэндис беспокоилась об отношениях подруги с бывшим мужем Жизель Бундхен и советовала ей быть осторожнее. Однако после предполагаемого расставания Джоан со спортсменом самой Свэйнпоул начали приписывать роман с футболистом. Теперь поклонники предполагают, что любовная история могла повлиять и на дружбу супермоделей.

Поводом для разговоров о конфликте стали недавний показ Victoria’s Secret и поведение моделей в социальных сетях. Кэндис и Джоан, которых раньше часто фотографировали вместе, не позировали вдвоем за кулисами шоу. Подписчики также заметили, что они больше не подписаны друг на друга в Instagram.

Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул на Met Gala в 2019-м / © Associated Press

Джоан Смоллс и Кэндис Свэйнпоул на Met Gala в 2019-м / © Associated Press

После появления слухов о причастности Брэди к конфликту Джоан оставила загадочный комментарий: «Два слова: „Летний домик!“ Это все объясняет». Это может быть отсылкой к реалити-шоу Summer House, в котором разворачивается история любовного треугольника между бывшими партнерами и их подругой.

Отметим, Том Брэди и Жизель Бундхен развелись в 2022 году после 13 лет брака. У бывших супругов двое общих детей. Несмотря на многочисленные публикации о личной жизни спортсмена, предполагаемый роман с Кэндис и его возможная связь с конфликтом моделей остаются неподтвержденными слухами.

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