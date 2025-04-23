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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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168
Время на прочтение
1 мин

Любят экстрим: Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом прокатились на мотоцикле

У сына Виктории Бекхэм экстремальное увлечение, и, похоже, его жена его разделяет.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Никола Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

30-летняя модель и актриса, дочь промышленного миллиардера – Никола Пельтц – в своем Instagram показала серию интересных фото. На них она запечатлена у красного спортивного мотоцикла Ducati. Девушка позирует в кожаной байкерской куртке, узких штанах и со шлемом на голове.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Свой байкерский образ девушка дополнила черной стеганой сумочкой Chanel.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Оказывается, муж Николы - 26-летний Бруклин Бекхэм – увлекается мотоциклами и ездой на них. Скорее всего, этот интерес он унаследовал от своего отца Дэвида, который даже был главным героем документалки о мотопутешествии по Бразилии – Into the Unknown.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Напомним, Никола и Бруклин объявили о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.

/ © Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

А ранее Никола Пельтц рассказала свои поклонникам, где познакомилась с мужем Бруклином Бекхэмом.

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