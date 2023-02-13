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Любят платья с рюшами: кто из звезд надевал эпатажные наряды от Роберта Вуна

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
174
Время на прочтение
1 мин
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Любят платья с рюшами: кто из звезд надевал эпатажные наряды от Роберта Вуна

Lizzo / Фото: Getty Images

Эти фасоны становятся все популярнее среди знаменитых модниц.

34-летняя американская рэп-исполнительница Lizzo посетила церемонию Brit Awards в интересном платье с оборками и огромными рюшами по бокам. Автором этого золотистого обтягивающего наряда является модельер Роберт Вун.

Lizzo / © Getty Images
Lizzo / Фото: Getty Images

Образ певица дополнила прической, босоножками, длинным маникюром и массивной серьгой в ухе.

Однако Lizzo не единственная, кто носил вещи от бренда Robert Wun на светские мероприятия. Также в прошлом году воздушные творения подобного дизайна примеряли еще две звезды - Приянка Чопра и актриса Джоди Тернер-Смит.

Актриса и обладательница титула "Мисс мира-2000" посетила осенью 2022 года гала-вечер Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на котором собрались лучшие друзья и музы знаменитого итальянского ювелирного бренда. На ней тогда было черное платье с белыми рюшами.

Приянка Чопра / © Getty Images
Приянка Чопра / Фото: Getty Images

В декабре актриса Джоди Тернер-Смит сменила несколько образов на церемонии British Fashion Awards, где была ведущей. Одним из ее нарядов как раз было платье от Robert Wun. Оно было выполнено на одно плечо.

Джоди Тернер-Смит / © Getty Images
Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
174
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