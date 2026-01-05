Любят снег: Дэвид Бекхэм вышел на прогулку со своими четырьмя собаками и показал фото

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

50-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм поделился в своем Instagram серией фото своих собак, которых он вывел на прогулку после того, как выпал снег.

Собака семьи Бекхэмов / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака семьи Бекхэмов / © Instagram Дэвида Бекхэма

В семье Бекхэмов живут четыре собаки по кличкам Olive, Fig, Sage и Simba. Три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (смесь кокер-спаниеля и пуделя). В интервью Дэвид признается, что они не просто питомцы, а члены семьи. Они помогают ему расслабиться и переключиться после работы, съемок и тренировок, для него собаки еще и антистресс.

Собака семьи Бекхэмов / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собака семьи Бекхэмов / © Instagram Дэвида Бекхэма

Собаки семьи Бекхэмов / © Instagram Дэвида Бекхэма

«Моя любимая погода», — написал Дэвид на фото. Судя по снимкам, собакам тоже понравился снег.

Дэвид Бекхэм / © Instagram Дэвида Бекхэма

Напомним, ранее домашние любимцы Дэвида снялись с ним в фотосессии для журнала Country Life, освещающем различные аспекты сельской жизни. В последнее время экс-футболист увлекся сельским хозяйством и садоводством, которыми он занимается на своем загородном участке в Котсуолдсе, Англия. Он ухаживает за огородом, садит разные овощи, разводит кур и даже занимается пчеловодством, а успехами хвастается в Сети. Поэтому неудивительно, что ему предложили стать приглашенным редактором подобного журнала.