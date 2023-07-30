Любят яркие цвета: кто из знаменитостей надевал красные наряды на этой неделе

Наряды в этом роскошном цвете на этой недели надевало семь знаменитых женщин.

Красный - один из самых популярных и излюбленных оттенков нарядов среди знаменитостей. Многие актрисы, светские львица и даже политики надевают наряды этого цвета для своих публичных выступлений.

Особенно часто этот цвет выбирали знаменитых дамы на уходящей неделе. Предлагаем посмотреть на самые красивые образы.

Джилл Байден

Первая леди США появилась в роскошном костюме с золотой фурнитурой от Модного дома Schiaparelli на встречи с первой леди Франции. Это одна из ее любимых моделей костюмов и они есть е ее гардеробе в разных оттенках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Эмма Робертс

Звезда Американской истории ужасов посетила летний ужин организованный брендами Ralph Lauren и Mr Porter в честь ихней коллаборации. На знаменитости был трикотажный топ и длинная юбка.

Эмма Робертс / Фото: Getty Images

Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в лаконичном платье-футляре без рукавов и с V-образным вырезом на декольте.

Карин Жан-Пьєр / Фото: Associated Press

Эмили Ратажковски

Американская супермодель попала под прицела папарацци в эффектном платье с разрезами от бренда Marcia. Этот эффектный лук она надела для прогулки с собакой.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Флоренс Пью

Британская актриса появилась на презентации европейского флагмана спортивных и гоночных автомобилей Lotus в комбинезоне с декольте и выглядела роскошно.

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Талия Сторм

Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила мероприятие в Испании - гала-вечер Global Gift. Платье девушки было смелым и сексуальным, но ткань ее подвела и изрядно помялась.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Джорджия Мэй Джаггер

Известную модель заметили после дня рождения ее отца-рокера Мика Джаггера. На красавице было необычное платье с бахромой.

Джорджия Мэй Джаггер / Фото: Getty Images

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