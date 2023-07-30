Любят яркие цвета: кто из знаменитостей надевал красные наряды на этой неделе

Наряды в этом роскошном цвете на этой недели надевало семь знаменитых женщин.
Красный - один из самых популярных и излюбленных оттенков нарядов среди знаменитостей. Многие актрисы, светские львица и даже политики надевают наряды этого цвета для своих публичных выступлений.
Особенно часто этот цвет выбирали знаменитых дамы на уходящей неделе. Предлагаем посмотреть на самые красивые образы.
Джилл Байден
Первая леди США появилась в роскошном костюме с золотой фурнитурой от Модного дома Schiaparelli на встречи с первой леди Франции. Это одна из ее любимых моделей костюмов и они есть е ее гардеробе в разных оттенках.
Эмма Робертс
Звезда Американской истории ужасов посетила летний ужин организованный брендами Ralph Lauren и Mr Porter в честь ихней коллаборации. На знаменитости был трикотажный топ и длинная юбка.
Карин Жан-Пьер
Пресс-секретарь Белого дома вышла к журналистам в лаконичном платье-футляре без рукавов и с V-образным вырезом на декольте.
Эмили Ратажковски
Американская супермодель попала под прицела папарацци в эффектном платье с разрезами от бренда Marcia. Этот эффектный лук она надела для прогулки с собакой.
Флоренс Пью
Британская актриса появилась на презентации европейского флагмана спортивных и гоночных автомобилей Lotus в комбинезоне с декольте и выглядела роскошно.
Талия Сторм
Британская певица и светская львица Талия Сторм посетила мероприятие в Испании - гала-вечер Global Gift. Платье девушки было смелым и сексуальным, но ткань ее подвела и изрядно помялась.
Джорджия Мэй Джаггер
Известную модель заметили после дня рождения ее отца-рокера Мика Джаггера. На красавице было необычное платье с бахромой.
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