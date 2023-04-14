Любят яркие наряды: три знаменитости, которые одевали на этой неделе необычные платья

Яркие платья всегда смотрятся интересно, необычно и даже смело. В последние годы особенно популярны стали наряды в бохо-стиле, легкие льняные и шелковые. На этой недели аж три знаменитости вышли на публику в легких платьях в яркий принт и мы предлагаем вам посмотреть на их образы и узнать бренды.

Королева Летиция

Испанская королева посетила мероприятие в Большом театре Кордовы в оригинальном платье в цветочный принт. Наряд был разноцветным, а его автором является бренд Cayrowoman. Летиция дополнила наряд розовыми туфлями-лодочками, которые делали этот образ еще милее.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ники Хилтон

Американская миллионерша и светская львица вышла на прогулку по Нью-Йорку в пестром длинном шелковом платье от CHUFY. У наряда Ники был психоделический принт, который включал в себя оттенки розового, желтого и бирюзового, V-образное декольте, а также рукава-фонарики и пуговицы. На талии платье завязывалось на пояс.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Лили Джеймс

Британская актриса появилась на съемках криминального триллера в Нью-Йорке в очень милом и летнем платье от бренда Ted Baker. Наряд был темно-синего цвета, а украшали его большие цветы. Этот наряд, как и платья Ники и Летиции, подчеркивал талию.

Лили Джеймс / Фото: Getty Images

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