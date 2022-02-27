"Люди должны уметь договариваться": Валерий Меладзе призвал остановить войну

Музыкант записал видеообращение, которое опубликовано на YouTube-канале "Скажи россиянам правду".

Валерий Меладзе первым из российских артистов призвал остановить войну. Это же видео было опубликовано в Instagram артиста.

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".

Ранее к россиянам обращались украинские артисты: Потап, Настя Каменских, Джамала, Елена Кравец и многие другие. Дмитрий Монатик опубликовал душераздирающий стих, который посвятил событиям в родной Украине.

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