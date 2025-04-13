"Люди": Вакарчук, YARMAK, Alyona Alyona и Kola снялись в клипе на новую песню YAKTAK

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YAKTAK представил новую песню с глубоким смыслом, которая получила название «Люди».

По словам исполнителя, эта композиция — это разговор по душам, когда слова без пафоса касаются самого сердца. Она о том, что все люди как вокзалы: хранят в себе смех, слезы, прощание, ожидания и слова, которые так и не сказали. Каждый светится по-своему — кто-то ярко, кто-то мягко, но каждый способен прорезать тьму.

«В песне люди — это камни, деревья, искры. Каждый со своим путем, характером, трещинами, светом. Все разные, но с подобной болью. Это не просто отдельные истории, это нечто большее», — отметил певец.

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YAKTAK

Вместе с треком YAKTAK представил и клип, в котором снялись люди всех возрастов — дети, подростки, взрослые и старшие. Визуально видео подчеркивает главную идею песни: каждый — частица чего-то большего и вместе рождается сила.

В съемках видеоработы приняли участие известные артисты — Святослав Вакарчук, YARMAK, Alyona Alyona, Kola, а также военный и музыкант Моисей Бондаренко и руководительница медицинской службы «Ульф» батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова.

«Есть песни, которые пишутся долго, когда каждое слово нужно обдумать, выносить. А есть те, что появляются легко, словно сами вытекают из эмоций и мыслей. Этот трек — именно такой. Каждый, кто услышит его или прочтет текст, найдет что-то свое. Потому что все сводится к простому, но важному: давайте оставаться людьми. Ведь «люди, люди, люди, люди, кто мы друг без друга?» — сказал YAKTAK.