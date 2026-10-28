Людмила Барбир и Кажанна озвучат героинь мультфильма "Кот в шляпе": когда премьера

Людмила Барбир и Кажанна

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Ведущая утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир и певица Кажанна приняли участие в украинском дубляже нового анимационного фильма «Кот в шляпе» (The Cat in the Hat) от Warner Bros. Pictures Animation.

Кого именно озвучили Людмила Барбир и Кажанна, создатели мультфильма пока держат в секрете. Узнать это зрители смогут во время просмотра мультфильма.

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Людмила Барбир

Кажанная

«Кот в шляпе» — новый полнометражный анимационный фильм об одном из самых известных персонажей американского писателя и иллюстратора Доктора Сьюза.

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В центре сюжета — харизматичный и неугомонный Кит, который обожает веселье, магию и всевозможные проказы. На этот раз он получает самое сложное задание в своей карьере в ИНРУН — Институте невероятного развития воображения и вдохновения. Ему нужно развеселить брата и сестру Гебби и Себастьяна, которые тяжело переживают переезд в новый город.

Однако Кот, привыкший превращать любую ситуацию в настоящий хаос, рискует снова все испортить. Это его последний шанс доказать, что он достоин своей работы. Если задание окажется провальным, главный герой может навсегда лишиться своей волшебной шляпы.

Зрителей ждет яркая история, наполненная фантастическими приключениями, юмором, магией и неожиданными поворотами. Режиссерами мультфильма стали Эрика Ривиноя и Алессандро Карлони, который работал над анимационным фильмом «Панда Кунг-Фу 3».

В оригинальной версии главного героя озвучил американский актер Билл Хейдер, известный, в частности, по работе над мультфильмом «Мысли наизнанку». В украинском дубляже голосом Кота в шляпе заговорит актер Павел Скороходько.

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Премьера мультфильма «Кот в шляпе» в украинских кинотеатрах запланирована на 5 ноября 2026 года. А для тех, кто хочет увидеть новое анимационное приключение раньше, допремьерные показы начнутся уже 31 октября.

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