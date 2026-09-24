Льюис Хэмилтон показал романтические фото с Ким Кардашьян и рассекретил их свидания

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

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41-летний британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился с поклонниками редкими кадрами из личной жизни. В новой подборке фотографий спортсмен показал несколько романтических моментов с участницей реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсером и актрисой Ким Кардашьян.

Хэмилтон опубликовал в Instagram серию снимков, посвященных последним событиям своей жизни. Среди них оказались кадры со свиданий с Кардашьян. На одном из фото пара устроила вечерний просмотр фильма под открытым небом, дополнив его роскошным пикником.

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Свидание Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона, фото: instagram.com/lewishamilton

Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

На другом они запечатлены во время прогулки на велосипедах.

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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

Особенно романтичным получился снимок из Парижа: Хэмилтон и Кардашьян отправились на прогулку на лодке по Сене с видом на Эйфелеву башню.

Свидание Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона, фото: instagram.com/lewishamilton

Также гонщик показал фото с одного из свиданий, на котором Ким предстала в эффектном золотом платье в пол. На снимке она нежно целует бойфренда в щеку.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон, фото: instagram.com/lewishamilton

«Немного того, немного сего», — лаконично подписал публикацию Хэмилтон.

Отметим, роман Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона впервые начали активно обсуждать в феврале 2026 года. В апреле пара фактически подтвердила отношения в соцсетях. С тех пор знаменитости неоднократно появлялись вместе, а этим летом они также отдыхали на Гавайях.

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