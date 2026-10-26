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Льюис Хэмилтон рассказал, какой неожиданный подарок сделал детям своей возлюбленной Ким Кардашьян
Гонщик поговорил с болельщиками и ответил на вопрос о том, что приносит ему радость за пределами автоспорта.
41-летний Льюис Хэмилтон рассказал о своих отношениях с детьми своей возлюбленной Ким Кардашьян и признался, что с удовольствием проводит с ними время. Семикратный чемпион «Формулы-1» также раскрыл, какой особенный подарок сделал детям своей возлюбленной.
Об этом гонщик рассказал во время общения с болельщиками на Гран-при США в Остине, штат Техас. Отвечая на вопрос о том, что приносит ему радость за пределами автоспорта, Хэмилтон упомянул своих племянников и детей Ким, пишет Just Jared.
«Мои племянница и племянник всегда приносят мне много радости. И дети моей девушки — я люблю проводить с ними время. У нее их четверо, так что мне удается играть с ними», — поделился спортсмен.
Затем Льюис рассказал, что в этом году подарил детям Ким собаку. Золотистый ретривер по кличке Хало уже стал частью их семьи и появлялся в социальных сетях обоих знаменитостей.
Для Хэмилтона этот подарок имеет особое значение: в прошлом году гонщик пережил потерю своего любимого английского бульдога Роско, который много лет сопровождал его и часто появлялся на фотографиях в Instagram.
Отметим, Ким Кардашьян воспитывает четверых детей от бывшего мужа Канье Уэста: 13-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, восьмилетнюю Чикаго и семилетнего Псалма. В последние месяцы Хэмилтон все чаще проводит время с семьей своей возлюбленной. Летом они вместе отдыхали у океана, а в октябре Ким поддерживала гонщика на Гран-при Сингапура.