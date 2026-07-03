Люпита Нионго начала промотур фильма «Одиссея», в котором она играет роль Елены Троянской

Люпита Нионго / © Getty Images

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Актеры фильма «Одиссея» начали пресс-тур, посвященный этой экранизации, над которой работал режиссер Кристофер Нолан. Одну из важных ролей в картине исполнила актриса Люпита Нионго — она сыграет Елену Троянскую — женщину, из-за которой началась Троянская война.

Актриса продемонстрировала в городе два эффектных образа в пастельных тонах. Первый наряд Люпиты был серого оттенка и украшен пышными перьями, которые украшали воротник и рукава её наряда. В руке актрисы можно заметить гламурную небольшую сумку со змеиным принтом, а на ногах у нее классические туфли.

Люпита Нионго / © Getty Images

Однако это был не единственный стильный наряд звезды. На второй день пресс-конференций вместе с коллегами Зендаей и Энн Хэтэуэй Люпита надела оверсайз-поло бледно-бежевого цвета и широкие брюки, а также короткий тренч. На этот раз она надела босоножки с ремешками.

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Люпита Нионго / © Getty Images

Напомним, что после объявления о кастинге в соцсетях разразилась волна критики. Часть пользователей утверждала, что темнокожая актриса не должна играть персонажа, которого традиционно изображают в виде белокожей женщины.

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